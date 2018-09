Szokujące zeznania dżihadysty z Katalonii. „My, tacy zwykli chłopcy, mieliśmy zburzyć Sagradę Familię?”

Na jednym z nagrań słychać zeznania Mohameda Houliego Chemlala, członka grupy bojowników z Ripoll. Z jego słów wynika, że celem dżihadystów miała być słynna Sagrada Familia. – Siedzieliśmy sobie tak po prostu na ławce i nagle dowiedzieliśmy się od naszych przywódców, że powinniśmy zniszczyć bazylikę. Nie mogliśmy w to uwierzyć, sądziliśmy, że to plotki. Kto mógłby ją zburzyć? My, tacy zwyczajni chłopcy? – mówił Chemlal. Według niego decyzja o tym, że będzie to atak samobójczy miała zostać podjęta w czerwcu 2017 roku. Dżihadysta twierdził, że pozostali członkowie grupy nie ufali mu i śmiali się z niego twierdząc, że boi się przeprowadzenia akcji i spania w bazie logistycznej w Alcanar, gdzie składowano materiały wybuchowe. – Bałem się nawet, że oni mnie któregoś dnia zabiją, dlatego spałem na dworze – tłumaczył przed sądem. – Kiedy zobaczyłem, jak daleko to zaszło, chciałem się wycofać, ale wiedziałem, że nie ma drogi wstecz – dodał.

Zamachy w Katalonii

Do ataku w stolicy Katalonii doszło w czwartek 17 sierpnia po godzinie 17.00 na słynnej ulicy La Rambla, która jest często odwiedzana przez turystów i mieszkańców miasta. W tłum ludzi wjechał biały van, którego kierowca uciekł z auta zaraz po uderzeniu w grupę przechodniów, a funkcjonariusze udali się w pościg za nim. Kilkanaście minut przed godz. 18 czasu polskiego policja w Barcelonie poinformowała, że zdarzenie traktowane jest jako atak terrorystyczny. Kolejny atak miał miejsce w Cambrils. W sumie zginęło 16 osób, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat oraz 5 zamachowców. Rannych zostało ponad 140 osób, w tym 16 ciężko. Do przeprowadzenia ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

Symbol Barcelony

Sagrada Familia to jeden z symboli Barcelony. Budowana od 1882 roku świątynia wciąż nie została ukończona. Przez ponad 40 lat przy świątyni pracował projektant Antonio Gaudi, nadając jej swój własny styl i całkowicie zmieniając pierwotne plany. Ten secesyjny kościół uważany jest za jego najważniejsze dzieło. Po śmierci Gaudiego prace kontynuowano aż do wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. W jej trakcie anarchistyczne bojówki zniszczyły część budowli, a także wiele projektów Gaudiego. W latach 40. wznowiono budowę, która do dziś nie została ukończona. 7 listopada 2010 papież Benedykt XVI konsekrował świątynię.

