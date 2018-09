Plany Tuska na najbliższe miesiące. „Zapowiedź rodem z Hollywood”

Nagranie zostało umieszczone na profilach szefa Rady Europejskiej na Instagramie, Twitterze oraz w serwisie Youtube. „To się wydarzy tej jesieni” - czytamy a po chwili pojawiają się informacje o planach Donalda Tuska na najbliższe miesiące. Polityk weźmie udział w nieformalnym szczycie przywódców UE w Salzburgu, który odbędzie się 20 września, zaplanowanym na 24-25 września Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, dwóch posiedzeniach Rady Europejskiej w dniach 18 października oraz 13-14 grudnia, spotkaniu Azja-Europa 18-19 października oraz szczycie G20, który odbędzie się w listopadzie.

Na nagraniu widzimy Donalda Tuska w towarzystwie najważniejszych światowych przywódców m.in. Angeli Merkel, Donalda Trumpa, Xi Jinpinga, Theresy May czy Emmanuela Macrona. Montaż klipu oraz wykorzystana muzyka przypominają zapowiedź hollywodzkiego filmu akcji. W filmiku zamieszczono również krótkie przesłanie od byłego premiera Polski. „Będę pracował, by zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. By wzmocnić wielostronną współpracę, gospodarkę, handel i zarządzać Brexitem” - zapewnia Tusk.

