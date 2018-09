Ryanair znowu modyfikuje politykę bagażową. Kogo będą dotyczyć zmiany?

Nowa polityka bagażowa ma obowiązywać od 1 listopada. Do tej pory w cenie biletu pasażer ma prawo wziąć dwie sztuki bagażu podręcznego: duży (o wymiarach 55x40x20 cm i wadze do 10 kilogramów) oraz mały (torba o wymiarach 35x20z20 cm). Bezpłatnie na pokład można wziąć tylko mały bagaż, większą walizkę mogą wziąć ze sobą tylko ci pasażerowie, którzy wykupili usługę Plus, Flexi Plus czy Family Plus.

Zgodnie z nowymi zasadami pasażerom bezpłatnie przysługiwał będzie wyłącznie mały bagaż podręczny o rozmiarze 40x20x25cm. W przypadku dużego bagażu podręcznego będą mogły wnieść go na pokład osoby z wykupioną usługą priorytetowego boardingu. Obecnie za taki przywilej musimy zapłacić 5 euro przy zakupie biletu i 6 euro po dokonaniu rezerwacji. Od 1 listopada cena wzrośnie odpowiednio do poziomu odpowiednio 6 i 8 euro od osoby. Druga możliwość to nadanie dużego bagażu podręcznego jako bagażu rejestrowanego. Cena za tą usługę to 10 euro, a dopuszczalne wymiary bagażu pozostają bez zmian.

Prezent dla klientów

Zmiany w zasadach przewozu bagażu nie spodobały się pasażerom. Po fali krytyki przewoźnik postanowił nieco je zmodyfikować. Zgodnie z nowym regulaminem osoby, które kupiły bilety przed 31 sierpnia na lotu po 1 listopada i nie mają wykupionej usługi priorytetowego wejścia na pokład będą mogli zabrać ze sobą duży bagaż podręczny i nadać go za darmo na lotnisku. Ponadto, blisko 50 tys. pasażerów, którzy przed 31 sierpnia wykupili usługę priorytetowego wejścia na pokład na loty po 1 listopada otrzymają zwrot opłaty.

