Policjantka pomyliła mieszkania. Zastrzeliła 26-letniego mężczyznę

Do zdarzenia doszło w Dallas w amerykańskim stanie Teksas. Umundurowana policjantka wracając ze służby pomyliła mieszkania. Kobieta myślała, że jest w swoim domu. Kiedy zobaczyła w środku obcego mężczyznę, od razu wyciągnęła broń i strzeliła. Kiedy zorientowała się, że doszło do tragicznej pomyłki, wezwała na miejsce policję oraz pogotowie. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

Jak podaje CNN, ofiarą policjantki jest Botham Shem Jean, 26-letni absolwent Uniwersytetu Harding w stanie Arkansas, który pracował w firmie zajmującej się usługami audytorskimi. Policja z Teksasu prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tragicznego zdarzenia. Oficer Warren Mitchell podkreślił, że kobieta była bardzo przepracowana i wracała po bardzo ciężkim dyżurze. Renee Hall z komisariatu policji w Dallas podkreśliła, że policjantka zawsze wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków służbowych. Złożyła również kondolencje rodzinie zmarłego 26-latka. Do czasu zakończenia śledztwa funkcjonariuszka będzie przebywała na przymusowym urlopie.