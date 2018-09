Cardi B zaatakowała Nicki Minaj. Po szarpaninie rzuciła w rywalkę... butem

Świadkowie relacjonowali, że do starcia między raperkami doszło na balkonie podczas koncertu Chrtistiny Aguilery w trakcie przyjęcia Harper's Bazaar ICONS. Jak podaje portal TMZ, konflikt uwidocznił się, gdy raperka Cardi B oskarżyła Minaj o „rozpowiadanie kłamstw” na jej temat. Wtedy doszło do rękoczynów, a Cardi B miała zostać uderzona w twarz przed ochroniarza usiłującego odciągnąć ją od Minaj. Walczące gwiazdy usiłowała rozdzielić Rah Ali, projektantka i gwiazda TV. Raperka zdążyła jeszcze rzucić butem w Minaj. Czerwony sandał z pokaźnym obcasem nie trafił jednak w cel. Cała „walka” została zarejestrowana przez świadków, a nagrania pojawiły się w mediach społecznościowych. Wezwana na miejsce policja wyprowadziła Cardi B z gali. 25-letnia raperka, która dwa miesiące temu urodziła pierwsze dziecko, skomentowała zajście na Instagramie.

„Odpuściłam ci wiele g***na. Pozwoliłam ci dissować mnie, kłamać na mój temat, pozwoliłam ci spróbować zablokować temat moich toreb, negować to, jak jem. Groziłaś innym artystom, którzy chcą ze mną pracować, mówiąc im, że przestaniesz się z nimi zadawać. Pozwoliłam ci kłamać na mój temat. (...) Ale kiedy wspominasz moje dziecko, lajkujesz komentarze o mnie jako o matce, sama komentujesz moja zdolności do opieki nad córeczką, to nie mam litości” - odgrażała się Cardi B. „Zbyt ciężko pracowałam na swój sukces, by pozwolić to komuś spie*****! S*ki potrafią głośno szczekać w swoich piosenkach, ale na żywo zachowują się jak ci*ki! To wszystko jest tylko dla rozrywki” – za kończyła. Minaj nie komentowała incydentu.