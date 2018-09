Nie żyje 22-letni Niemiec. O zabójstwo oskarżeni dwaj Afgańczycy

Miejscowe media donoszą, że do tragicznej w skutkach bójki miedzy Niemcem a Afgańczykami doszło na placu zabaw w mieście Köthen. Wszystko miało zacząć się od kłótni między trzema mężczyznami pochodzenia afgańskiego a ciężarną kobietą. Spór dotyczył tego, kto jest ojcem jej nienarodzonego dziecka. W pewnym momencie do grupy zbliżyło się dwóch Niemców, co miało jeszcze zaostrzyć konflikt. Doszło do walki, wskutek której zginął 22-letni Niemiec. Dwaj Afgańczycy usłyszeli zarzuty zabójstwa, trzeci miał nie brać udziału w bójce.

Starcia w Chemnitz

Do tragedii w Köthen doszło dwa tygodnie po zabójstwie Niemca w Chemnitz. Podejrzani w tamtej sprawie to migranci z Iraku i Syrii. Zdarzenie wywołało ostre protesty w mieście i starcia pomiędzy przedstawicielami skrajnej prawicy i lewicy. Media donosiły o „polowaniach na migrantów” , do których miało dochodzić na ulicach. Powróciła też debata na temat zasadności przyjętej przez rząd Angeli Merkel w 2015 roku polityki „otwartych drzwi” . W trakcie największego natężenia kryzysu migracyjnego do Niemiec trafił ponad milion osób.

