Przerażające nagranie z wypadku. Ciężarówka uderzyła czołowo w auto prezydenta Mołdawii

Do zdarzenia doszło w okolicy miasta Straszany. Jak podała policja, auta z prezydenckiej kolumny zderzyły się z ciężarówką należącą do firmy drobiarskiej. Igor Dodon został przetransportowany do szpitala w Kiszyniowie. Głowa państwa nie odniosła poważniejszych obrażeń. Z prezydentem podróżowali członkowie jego rodziny – żona, teściowa i jeden z synów.

W sieci pojawiło się nagranie wykonane przez osobę przejeżdżającą w pobliżu miejsca zdarzenia. Widać na nim znajdujące się w rowie auta oraz interweniujące służby. Według relacji świadków, limuzyna prezydenta dachowała.

Jeszcze bardziej makabryczne nagranie przedstawiające moment zderzenia ciężarówki i limuzyny, zostało zarejestrowane przez kamerę samochodu jadącego w kolumnie za autem Igora Dodona. Widać na nim, jak ciężarówka w pewnym momencie zjechała na przeciwny pas i czołowo uderzyła w limuzynę prezydenta. Ta wyleciała w powietrze i wpadła do rowu.

Mimo że całe zdarzenie wyglądało niezwykle groźnie, nikomu nic poważnego się nie stało. – Doszło do wypadku, ale dzięki Bogu wszyscy są cali i zdrowi – przekazała rzeczniczka głowy państwa Carmina Lupei. Anatilie Golea z mołdawskiej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego zdradził, że Dodon doznał jedynie lekkich otarć naskórka i jest lekko poobijany.