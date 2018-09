Amerykanie niszczą produkty Nike, ten burmistrz poszedł o krok dalej. Co wywołało bojkot?

Przypomnijmy, Nike zaangażowało do swojego spotu byłego gracza zawodowej ligi futbolu amerykańskiego Colina Kaepernicka. Mężczyzna stracił kontrakt po tym, jak dwa lata temu ukląkł na boisku podczas grania amerykańskiego hymnu. Tłumaczył, że miał to być protest przeciw dyskryminacji czarnoskórych Amerykanów. Obywatele Stanów Zjednoczonych odebrali to jednak jako profanację. Na końcu nowego spotu Nike Kaepernick mówi: „Musisz w coś wierzyć. Nawet jeśli będziesz musiał dla tego poświęcić wszystko”.

Zaangażowanie Kaepernicka w reklamę nie spodobało się części Amerykanów. W ramach bojkotu zamieszczają oni od kilku dni w sieci zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczone przez nich produkty Nike. Burmistrz Kenner City w stanie Luizjana poszedł dalej i ogłosił, że „pod żadnym pozorem” produkty Nike nie mogą być kupowane przez dział rekreacyjny miasta. Teraz każdy klub działający w miejskim ośrodku rekreacyjnym musi zatwierdzić swoje zakupy – odzieży, butów czy sprzętu – w specjalnym urzędzie.

Co ciekawe, mimo bojkotu, marka zanotowała wzrost sprzedaży. Według Edison Trends, sprzedaż Nike wzrosła w tym roku o 31 procent od niedzieli do wtorku porównując rok 2017 z 17-procentowym wzrostem.