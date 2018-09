Prześladowania chrześcijan w Chinach. Rząd pali Biblie, niszczy krzyże i zmusza do wyrzekania się wiary

O prześladowaniach chrześcijan w Chinach poinformował Fox News. Przedstawiciele rządu nie dość, że podżegają do ataków na świątynie chrześcijańskie, to jeszcze zamykają kościoły, palą Biblie, niszczą krzyże oraz zmuszają wiernych do podpisywania deklaracji, w których oficjalnie wyrzekają się wyznawanej wiary. Na temat trudnej sytuacjach chrześcijan w Chinach informują różne organizacje oraz duchowni. Kampania rządowa ma na celu wymuszenie całkowitej lojalności wobec ateistycznej partii komunistycznej. W ostatnim czasie zamknięto kościoły w centralnej prowincji Henan oraz popularny kościół domowy w Pekinie.

Muzułmanie także prześladowani

Pod rządami prezydenta Xi Jinpinga, najpotężniejszego przywódcy Chin od czasów Mao Zedonga, wolności dramatyczne wyznawców różnych religii są znacznie ograniczane mimo, że kraj przeżywa religijne ożywienie. Bob Fu z organizacji China Aid opublikował nagranie przedstawiające stos płonących Biblii i podkreśla, że sytuacja osób wierzących jest najtragiczniejsza od kilkudziesięciu lat.

Fox News przypomina, że chińskie prawo wymaga, by ludzie modlili się tylko w świątyniach zarejestrowanych przez władze. Mimo tych obostrzeń, wiele milionów wiernych należy do podziemnych czy domowych kościołów, które sprzeciwiają się ograniczeniom wyznaczanym przez rząd. Chrześcijanie, w tym 38 mln protestantów, nie są jedyną grupą wiernych poddawanych prześladowaniom. Na północy kraju muzułmanie są gromadzeni w specjalnych indoktrynacyjnych obozach, gdzie są zmuszani do wyrzeczenia się wiary oraz deklarowania lojalności dla Komunistycznej Partii Chin.

