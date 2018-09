Papież zwołał specjalny szczyt hierarchów w sprawie pedofilii w kościele

Kilka tygodni temu irlandzkim Kościołem wstrząsnęło ujawnienie trwającego przez wiele dekad wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Wywołało to głęboki kryzys wiary i powołań oraz znaczny spadek zaufania do instytucji kościelnych w tym regionie. Z kolei niemiecki „Der Spiegel” podał, że co najmniej 1670 duchownych w Niemczech molestowało swoich małoletnich podopiecznych w latach 1946-2014. Kwestia wykorzystywania nieletnich położyła się cieniem na pontyfikat Franciszka. Pojawiły się zarzuty, że papież nie podejmuje wystarczająco wielu działań, aby zapobiegać pedofilii. Podczas pielgrzymki do Irlandii Ojciec Święty spotkał się z ofiarami i prosił o modlitwę za wszystkich pokrzywdzonych. Kwestia pedofilii pojawia się w niemal wszystkich wystąpieniach Ojca Świętego.

Jak podaje „Washington Post”, Franciszek zapowiedział zwołanie specjalnego szczytu w sprawie pedofilii w kościele. W zaplanowanym na luty 2019 roku trzydniowym spotkaniu mają wziąć udział przewodniczący episkopatów z całego świata. Watykan podkreślił, że będzie to pierwsze tego typu spotkanie, które ma na celu pokazanie, że nadużycia seksualne kleru są problemem globalnym i nie ograniczają się do świata anglosaskiego, jak sugerowało wielu kościelnych hierarchów.

