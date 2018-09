Urodziła się z sercem poza klatką piersiową. Po 9 miesiącach opuściła szpital

Vanellope Hope Wilkins przyszła na 22 listopada 2017 roku za pomocą cesarskiego cięcia. U dziewczynki zdiagnozowano ektopię serca, rzadką wadę wrodzoną, polegającą na nieprawidłowym położeniu serca, które znajduje się poza obrębem klatki piersiowej. W przypadku małej Angielki mowa była o całkowitym braku mostka, przez co serce rozwijało się na zewnątrz jej ciała. Cudem było już samo to, że dziewczynka urodziła się żywa, bowiem większość dzieci z tak poważną wadą umiera. Sam personel szpitala z Leicester twierdzi, że nie ma informacji o przypadku, by w Wielkiej Brytanii udało się uratować dziecko w takim stanie, w jakim na świat przyszła Vanellope Hope Wilkins. – To był prawdziwy szok, gdy USG pokazało, że jej serce znajduje się poza klatką piersiową. Byliśmy przerażeni, bo nie mieliśmy pojęcia, co się będzie działo – relacjonowała 31-letnia Naomi Findlay, matka dziewczynki. – Poradzono nam, by przeprowadzić aborcję, bo nie ma szans, że dziecko przeżyje. Nikt poza nami nie wierzył, że ona to przetrwa – dodawał ojciec dziecka, 43-letni Dean Wilkins.

W ciągu swoich pierwszych 3 tygodni życia, dziewczynka przeszła już trzy operacji, których celem było umieszczenie organu w jej klatce piersiowej. Pierwsza z nich odbyła się już 50 minut po urodzeniu, a życie dziewczynki ratowało około 50 osób – chirurgów, anestezjologów i neonatologów, ginekologów i położnych. Po przeprowadzeniu trzeciej operacji personel szpitala ogłosił sukces – serce dziewczynki zostało schowane do wnętrza jej ciała, a miejsce po nim zostało przykryte skórą przeszczepioną od samej małej dawczyni.

Teraz, jak podaje BBC, dziewczynka została wypisana do domu. Ostatnie dziewięć miesięcy spędziła pod czujnym okiem lekarzy w szpitalu. Towarzyszyli jej rodzice, którzy powtarzają, że ten czas był „niczym rollercoaster”. Dean Wilkins i Naomi Findlay podziękowali także personelowi szpitalnemu za uratowanie ich dziecka.

