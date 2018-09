Niemcy. Raport o pedofilii wśród księży. Tysiące ofiar, 4,4 proc. duchownych molestowało

Dane ze streszczenia raportu zostały opublikowane przez tygodniki „Spiegel” i „Zeit” . Sam dokument ma zostać zaprezentowany oficjalnie 25 września na jesiennej sesji Episkopatu Niemiec.

Z raportu przygotowanego przez niezależne konsorcjum naukowe wynika, że przestępstw seksualnych na dzieciach i młodzieży w ciągu 70 lat dopuściło się 1670 duchownych, co stanowi 4,4 proc. wszystkich księży służących w tym czasie w tym kraju. Ich ofiarami padło 3677 nieletnich, z których większość stanowili chłopcy. Ponad połowa ofiar miała mniej niż 13 lat, a co szóste przestępstwo to jedna z „różnych form gwałtu” .