Aż trzy nowe telefony od Apple! Oto iPhone Xs, iPhone Xs Max oraz iPhone Xr

Władze stolicy apelują do mieszkańców. Proszą o... niejedzenie psów

Coś, co w Europie wydaje się absurdalne, jest częścią rzeczywistości w Wietnamie. Władze miasta Hanoi zaapelowały do mieszkańców, by ci nie jedli mięsa psów. Oficjele obawiają się chorób przenoszonych przez zwierzęta oraz tego, że przez...