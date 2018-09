Przestronne wnętrze i minimalistyczny wystrój. Tak wygląda dom o powierzchni 10 metrów kwadratowych

Zaskakująco przestronne wnętrze i minimalistyczny wystrój. Tak wygląda dom o powierzchni zaledwie 10 metrów kwadratowych. Mimo tego, że jest on mniejszy niż powierzchnia niejednego pokoju, dzięki inteligentnemu wykorzystaniu przestrzeni sprawia wrażenie znacznie większego. W środku znajduje się ogromne łoże z widokiem na pozostałą cześć nieruchomości, a także niewielki, choć nowoczesny aneks kuchenny i stylową łazienkę. Ponieważ dom znajduje się na kółkach, może zostać dostarczony w każde miejsce na ziemi.

Firma budowlana, która stworzyła projekt domku Clover tłumaczy, że chce w ten sposób rozwiązać problem małej dostępności mieszkań, szczególnie dla młodych ludzi. – Ponadto, nasz dom może stanąć w niemal każdym miejscu na świecie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jednocześnie żyjemy w świecie, gdzie każdy chce gromadzić coraz więcej dóbr. My pokazujemy, że również na niewielkiej przestrzeni można być szczęśliwym i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli relacjach z bliskimi – tłumaczy przedstawiciel spółki Robert Hendricks.

Na razie domki są dostępne dla klientów z Wielkiej Brytanii. Każdy, kto chciałby się stać właścicielem tego typu nieruchomości musi się liczyć z wydatkiem w wysokości 73 tysięcy funtów.

