Papież wspomniał zamordowanego księdza i zaapelował do mafiosów. „Nawróćcie się!”

Papież Franciszek odprawił mszę w Palermo na Sycylii w 25. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Pino Puglisiego, który został zamordowany przez członków mafii. Duchowny słynął ze swojego zaangażowania w pracę z młodymi ludźmi i przestrzegał ich przed związkami z mafią i narkotykami.

Papież: Zmieńcie się, bracia i siostry

Franciszek 15 września powiedział do wiernych, że Sycylia potrzebuje „mężczyzn i kobiet miłości”, a nie „mężczyzn i kobiet honoru”. Odniósł się w ten sposób do zasad, którymi kierują się mafie. – Mafioso nie żyje jak chrześcijanin, ponieważ swoim życiem bluźni przeciwko Bogu – stwierdził papież. – Zmieńcie się, bracia i siostry. Przestańcie myśleć o sobie i swoich pieniądzach. Nawróćcie się do prawdziwego Boga – apelował Ojciec Święty.

– Jeśli litania mafijna brzmi: «Nie wiesz, kim jestem», to chrześcijańska mówi: «Potrzebuję ciebie». Jeśli groźba mafii brzmi: «Zapłacisz mi za to», to modlitwa chrześcijańska brzmi: «Panie, pomóż mi miłować» – wyjaśniał Franciszek.

