Premier Czech staje po stronie Polski i Węgier. Padła ważna deklaracja

Śmiertelny atak rekina przy popularnej plaży. Pierwszy taki przypadek od ponad 80 lat

W amerykańskim stanie Massachusetts rekin zaatakował młodego mężczyznę. Poszkodowany został wyciągnięty z wody, trafił do szpitala, jednak nie udało się go uratować. To pierwszy śmiertelny atak rekina w regionie od 1936 r. – podaje BBC.