Ujawniono sekretny projekt Meghan. Księżna uczestniczyła w nim od stycznia

W poniedziałek Pałac Kensington poinformował, że od stycznia Meghan Markle odwiedzała kuchnię w Al Manaar Centre w zachodnim Londynie, gdzie grupa kobiet gromadziła się, by przy okazji gotowania dla rodzin, znajomych i członków lokalnej społeczności zacieśniać więzy. Wszystkie one pochodziły z rodzin dotkniętych pożarem Grenfell Tower. „W miarę jak kobiety gotowały wspólnie i wymieniały się przepisami, społeczność zaczęła się integrować i wzmacniać. Zaczęło być o niej głośno, dołączało coraz więcej kobiet – tak powstał Hubb Community Kitchen” – poinformował Pałac Kensington.

Co pewien czas kobiety w ramach prywatnych wizyt odwiedzała Meghan Markle. Co ciekawe, wybranka księcia Harry'ego zaczęła wizyty na długo przed ślubem, bo w styczniu. Księżną Sussex została natomiast w maju. Owocem wspólnej pasji do kotowania było powstanie książki kucharskiej zatytułowanej „Wspólnie” . Wstęp do publikacji napisała sama Meghan Markle. W książce znalazło się 50 przepisów, a dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na utrzymanie kuchni i jadalni, które mają być otwarte przez siedem dni w tygodniu.

