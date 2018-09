Zwierzęta przyłapane w zabawnych pozach. Oto finałowe zdjęcia wyjątkowego konkursu

Jak mówi Tom Sullum, każdego roku nadsyłane są do nich zdjęcia nowych zwierząt, których wcześniej nie było w konkursie. W konkursie może wziąć udział każdy, co, zdaniem Sulluma, powoduje, że fotografowana jest szersza gama zwierząt. Przesłaniem, które promowane jest podczas konkursu, jest ochrona przyrody. – Mocno wierzymy w to, że najmniejsza rzecz może pomóc przyrodzie. Jeden pozytywny krok robimy już obserwując w mediach społecznościowych profil Born Free. Kolejny to wsparcie finansowe i dzielenie się wpisami. Wystarczy też prowadzić rozmowy, kupić książkę... wszystkie te kwestie pomagają zwiększyć świadomość w zakresie ochrony przyrody – tłumaczy.

Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną podczas rozdania nagród w Foyles w Charing Cross w Londynie 15 listopada.