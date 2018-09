Aktywiści nagrali, jak traktuje się małpy w centrum badawczym. Wideo przeraża

Wiadomo, że w Biomedical Primate Research Centre w Holandii znajduje się obecnie 317 naczelnych, które wykorzystywane są do eksperymentów. Niepokojące materiały udostępnione teraz przez organizację Activists from Animal Defenders International mają pokazywać przerażające warunki i eksperymenty, jakim poddawane są małpy w największym ośrodku badawczym naczelnych w Europie.

Na wideo widać, że zestresowanym małpom podawane są narkotyki. Zwierzętom robi się też tatuaże, aby można je było wykorzystać podczas eksperymentów. Aktywiści zaznaczają, że małpy atakują siebie nawzajem, ponieważ są tak zestresowane całą sytuacją. Podczas gdy małpy poddawane są zazwyczaj sedacji podczas procedur takich jak tatuowanie, te widocznie pozostawały świadome i odczuwały ból. Podano, że oszołomione po silnych narkotykach małpy były pozostawiane same sobie, co czyni je podatnymi na ciężkie obrażenia.

Według aktywistów małpy wyraźnie boją się tego, co się z nimi dzieje. Jane Goodall, Wysłanniczka Pokoju ONZ i założycielka Instytutu Jane Goodall zaznaczyła, że „sposób, w jaki są traktowane na filmie zwierzęta, jest szokujący i niehumanitarny”. – Uważam, że osoby zaangażowane w tego typu badania nad naczelnymi powinny rozważyć zastosowanie alternatywnych procedur, które nie wymagają popełniania tego typu eksperymentów na inteligentnych, czujących istotach – zaznaczyła. – Te badania powinny być stopniowo wycofywane – dodała.

Czym zajmuje się ośrodek?

Biomedical Primate Research Centre w Holandii jest największym w Europie ośrodkiem, który hoduje zwierzęta na własny użytek. Współpracuje z badaczami z USA i Wielkiej Brytanii. Według najnowszych danych ponad trzykrotnie zwiększył wykorzystanie naczelnych – z 95 w 2016 roku, do 317 w 2017. W obiekcie znajduje się w sumie 1600 naczelnych, z których większość to makaki utrzymywane w grupach hodowlanych liczących od 20 do 40 osobników. Kiedy są wykorzystywane do badań nad chorobami, przebywają same w małych, jałowych klatkach. Pod koniec eksperymentów zostają zabite.

Nagranie udostępnione przez ADI wywołały oburzenie w Holandii. Wezwano do zamknięcia obiektu. Film pokazano też podczas spotkania w Parlamencie Europejskim, gdzie omawiano wykorzystanie naczelnych i innych zwierząt w badaniach. 11 lat temu Parlament Europejski przyjął rezolucję obiecującą zmianę w tym zakresie. Do tej pory jednak nie opublikował harmonogramu jej wdrożenia.

