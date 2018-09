„Fort Trump” przejdzie do historii? Amerykańskie media o wizycie prezydenta Dudy w Białym Domu

"New York Times" o Fort Trump

O zapowiedzi budowy w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich pisze także nowojorski "The New York Times". W wydaniu internetowym dziennika zamieszczono depeszę Associated Press. Podkreślono w niej, że Polsce zależy na obecność sojuszniczych wojsk ze względu na rosnącą aktywność militarną Rosji w rejonie. Jako pewnik podana został rzucona pół żartem, pół serio nazwa "Fort Trump".



Fox News. Relacja z wizyty prezydenta Dudy w USA

"Nazwisko prezydenta Trumpa pojawia się na wielu budynkach na całym świecie, ale jeśli prezydent Polski postawi na swoim, to do nieruchomości takich jak Trump Tower i Trump International Hotel wkrótce dołączy instalacja militarna o rzucającej się w oczy nazwie: Fort Trump" - relacjonuje Fox News. Stacja podkreśla, że na mocy porozumienia NATO-Rosja z 1997 roku stała obecność wojsk z krajów NATO jest zabroniona w byłych państwach Układu Warszawskiego, w tym w Polsce. Amerykański ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchison na antenie "Fox News Sunday" stwierdził jednak, że administracja rozważa taki ruch.



"Fort Trump?" - CNN o wizycie prezydenta Dudy

Przekaz stacji telewizyjnej CNN dotyczący wizyty prezydenta Polski w Białym Domu także został zdominowany przez kwestię możliwej budowy stałej bazy wojsk USA nad Wisłą. W relacji podkreślono, że Trump zapowiedział rozważenie takiej możliwości, ale zaznaczył, że Polska ze swojej strony zaoferowała zapłatę "miliardów dolarów" za stałą amerykańską obecność.



Bloomberg o spotkaniu Duda - Trump

Agencja Bloomberg w tytule depeszy donosi, że Polska proponuje nazwę "Fort Trump" dla bazy wojskowej USA, jeśli Stany Zjednoczone zgodzą się ją zbudować. W artykule podkreślona jest informacja, że Trump zapowiedział "przyjrzenie się na poważnie" tej sprawie, a prezydent Andrzej Duda zaoferował wkład około 2 mld dolarów ze strony gospodarzy. Bloomberg podkreśla, że Polska od dawna zabiega o stałą bazę wojsk sojuszniczych, a na razie gości rotacyjne oddziały wojsk sojuszniczych w ramach współpracy na forum NATO. "Budowa bazy stanowiłaby ryzyko sprowokowania Władimira Putina, nawet w sytuacji, gdy Trump dołożył wszelkich starań, by poprawić relacje z Kremlem" - oceniają dziennikarze.