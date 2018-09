Modelka cierpiała na dysmorfofobię. Teraz ostrzega inne kobiety

Iskra Lawrence marzyła o karierze modelki odkąd skończyła 13 lat. Kiedy jako nastolatka chodziła na pierwsze castingi powiedziano jej, że ma zbyt szerokie biodra i grube uda, aby móc chodzić po wybiegach. Lawrence się jednak nie poddała i postanowiła spróbować sił w modelingu plus size. Tam również została skrytykowana za to, że jest zbyt chuda. Iskra nie mogła sprostać wymaganiom. Pojawiły się u niej zaburzenia odżywiania oraz dysmorfofobia, czyli zaburzenie psychiczne charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała.Teraz Lawrence pracuje jako modelka i zachęca innych do pokochania swojego ciała takim, jakim jest.

Po tym jak jedna z internautek skomentowała jej zdjęcie w bikini twierdząc, że „gdyby wyglądała tak jak ona, jej wszystkie problemy by zniknęły”,, modelka postanowiła podzielić się swoimi refleksjami na temat problemów z odżywianiem. – Kiedyś myślałam, że jak będę szczupła, to zrobię karierę, znajdę fantastycznego partnera i całe moje życie zmieni się na lepsze. Porównywałam się z modelkami z wybiegów i wpadałam w coraz większe problemy. Przestałam jeść. Moje nierealne oczekiwania wobec samej siebie wyrządziły znacznie więcej szkody niż pożytku. Byłam coraz bardziej nieszczęśliwa z powodu tego, jak wyglądam. Moja samoocena była coraz niższa – opowiada Lawrence.



Modelka tłumaczy, że dzieli się swoją historią, ponieważ chce ustrzec innych przed dążeniem do wyglądu modelek z pierwszych stron gazet. – Kochajmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Pamiętajmy, że jesteśmy jedyni w swoim rodzaju i warto to pielęgnować, a nie zwalczać i katować się dietami – dodaje. Internauci na Instagramie docenili przesłanie Lawrence i podkreślili, że jest ono wyjątkowo inspirujące dla wielu kobiet.