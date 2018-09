Będzie kolejny ślub w rodzinie królewskiej. Ogłoszono zaręczyny księżniczki

W środę 19 września Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym poinformowano o kolejnych zaręczynach w rodzinie królewskiej. „Książę i Księżna Michel z Kentu mają zaszczyt ogłosić zaręczyny ich córki Lady Gabrielli Windsor z Thomasem Kingstonem. Zaręczyny miały miejsce w sierpniu, pan Kingston oświadczył się na wyspie Sark” – brzmi oficjalny komunikat przekazany brytyjskim mediom. Ślub ma odbyć się wiosną 2019 roku.

Daleka droga do tronu

Jak podaje magazyn „Hello”, Gabriella ma 37 lat i w przeszłości publikowała teksty na łamach wspomnianego pisma. Arystokratka, która jest dyrektorem w firmie Branding Latin America, jest obecnie 50. w kolejce do tronu królewskiego. Jej ojciec jest wnukiem króla Jerzego V oraz bratem stryjecznym królowej Elżbiety II.

Brytyjskie media spekulują, że choć Gabriella nie była zaproszona na ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle, to prawdopodobnie obaj jej kuzyni, czyli Harry i William, wezmą udział w przyszłorocznych uroczystościach. Wybranek Gabrielli jest dyrektorem firmy Devonport Capital.

Przygotowania do ślubu Eugenii

Przypomnijmy, 12 października w Kaplicy św. Jerzego na zamku królewskim w Windsorze odbędzie się ślub 28-letniej księżniczki Eugenii i jej narzeczonego, 32-letniego Jacka Brooksbanka. Z informacji „Daily Mail” wynika, że na ślub zaproszono znacznie więcej gości niż było obecnych na zaślubinach księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Zamówiono ogromny namiot weselny ze szklanym parkietem i luksusowy catering. Wśród zaproszonych gości są m.in. David i Victoria Bekcham, George i Jamal Clooney, James Blunt, Cara Delevingne, Ellie Goulding czy Robbie Williams.

Wszystko wskazuje jednak na to, że żadna z telewizji nie chce transmitować imprezy. Wszystko przez to, że obawiają się, że nie będzie się on cieszył aż takim zainteresowaniem, jak ślub księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Z informacji „Daily Mail” wynika, że na emisję naciskał książę Andrzej. Według portalu, stacja BBC, która od lat transmituje królewskie śluby, odrzuciła ofertę twierdząc, że prognoza oglądalności jest niezadowalająca. Pełną transmisją nie jest też zainteresowana Sky News. Skłania się ku temu jedynie telewizja ITV.

