Chorowała na anoreksję i 23 razy złamała kości. Po przejściu metamorfozy została kulturystką

Jak podaje serwis „Media Rum World” Chelsea Kamody ma 30 lat i pochodzi z Florydy w Stanach Zjednoczonych. Kobieta była blisko związana ze swoją babcią, która była jej najlepszą przyjaciółką. – Uczyła mnie gry na fortepianie i byłyśmy ze sobą niesamowicie blisko – powiedziała Kamody w rozmowie z mediami. Gdy kilkanaście lat temu jej babcia zachorowała na nowotwór, ta codziennie odwiedzała ją w domu. W 2004 roku starsza kobieta zmarła, a 30-latka nie mogła pogodzić się ze stratą.

Wypadające włosy i łamliwe kości

Kamody, która jest nauczycielką w szkole średniej, zaczęła szukać pocieszenia w ćwiczeniach fizycznych. Do tego dołączyła surową dietę opierającą się na jedzeniu jedynie selera i bananów. Unikanie jedzenia i katorżniczy wysiłek fizyczny doprowadziły do tego, że do 2012 roku jej waga spadła do... 28 kg. Jej kości stały się tak kruche, że w ciągu dwóch lat, aż 23 razy je łamała. Zaczęły wypadać jej włosy i ciągle odczuwała przenikliwe zimno.

W 2014 roku lekarz ostrzegł kobietę, że jeśli nie porzuci zgubnych nawyków, to w ciągu kilku tygodni może umrzeć. Wówczas Kamody podjęła decyzję, że zmieni tryb życia. Skłoniły ją do tego częste wizyty w szpitalu. Była hospitalizowana aż siedmiokrotnie, umieszczano ją w specjalistycznych klinikach, a jej przypadkiem chcieli zająć się terapeuci. Amerykanka w końcu zaczęła jeść, a ćwiczenia ukierunkowała na modelowanie sylwetki. W marcu 2015 roku zadebiutowała podczas zawodów kulturystycznych. Na imprezach tego typu startuje z powodzeniem do dzisiaj. Udało jej się kilkukrotnie zwyciężyć w kategorii bikini.