Czterolatka zgwałcona w szkolnej toalecie. Napadło ją trzech uczniów

Jak podaje portal Pattya News, wspomniane zdarzenie miało miejsce na początku września, ale dopiero po kilkunastu dniach od zajścia zwołano konferencję prasową w tej sprawie. Na spotkaniu z dziennikarzami wystąpił szef policji w tajlandzkiej prowincji Chonburi oraz Paveena Hongsakul, która przewodzi fundacji walczącej o prawa dzieci i kobiet. Obecna tam była także 41-letnia Mo, której córka chodzi do szkoły w Bang Lamung, leżącym we wschodniej części Tajlandii.

Apel o monitoring w łazienkach

Mo 4 września otrzymała telefon od nauczycieli zaniepokojonych wyglądem jej córki. Czteroletnia Naen miała zakrwawioną bieliznę. Później wyjaśniła matce, że poszła do toalety usytuowanej na tyłach szkoły. Tam napadło ją trzech chłopców.

Śledztwo wykazało, że dwóch uczniów trzymało czterolatkę, a trzeci ją gwałcił. Potwierdziły to badania wykonane przez lekarzy. Szef policji podczas konferencji przekazał, że chłopcy zostali już przesłuchani przez funkcjonariuszy i przebywają w areszcie dla nieletnich. Paveena Hongsakul zaapelowała, by w szkolnych toaletach zamontowano monitoring. Chce także, by nauczyciele towarzyszyli dzieciom podczas ich wizyt w toaletach. Lokalnym mediom nie udało się uzyskać komentarza dyrekcji szkoły w tej sprawie.

Czytaj także:

Morderca i gwałciciel uprawiał seks z 12-latką. Wpadł przez zgubiony telefon