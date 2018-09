Stewardessa przyjęła oświadczyny podczas lotu. Została zwolniona, bo „wywołała zamieszanie”

Jak podaje serwis Asia One, nieznana z imienia i nazwiska stewardessa pracowała dla chińskiego przewoźnika China Eastern Airlines. Podczas jednego z majowych rejsów doszło do niecodziennej sytuacji z jej udziałem. Około pół godziny po starcie jej chłopak obecny na pokładzie uklęknął i poprosił kobietę o rękę. Ta się zgodziła, ku wielkiej uciesze pasażerów, którzy nagrodzili parę oklaskami. – Nie spodziewałam się, że chłopak oświadczy mi się podczas lotu. Dziękuję wam za bycie świadkami tego zdarzenia – powiedziała stewardessa w stronę osób obecnych na pokładzie. Nagranie z „podniebnych” oświadczyn opublikowano w serwisie YouTube, gdzie obejrzano je już ponad milion razy. Na nieszczęście świeżo upieczonej narzeczonej, filmik trafił także do jej przełożonych.

Nieodpowiedzialne zachowanie?

Z relacji Channel 8 wynika, że we wrześniu kobieta otrzymała wypowiedzenie. Zdaniem przedstawicieli China Eastern Airlines, stewardessa „zaniedbała bezpieczeństwo pasażerów”. Według przewoźnika „prywatne, romantyczne zachowanie wywołało zamieszanie wśród pasażerów” i było „wyjątkowo nieodpowiedzialne”. Innego zdania jest wielu chińskich internautów, którzy twierdzą, że zwolnienie kobiety było „nieludzkie”. Niektórzy jednak argumentowali, że „załatwianie” spraw prywatnych w godzinach pracy nie powinno mieć miejsca.

