Groźby śmierci pod adresem mistrza olimpijskiego. „Szwadron śmierci z Rosji”

21-latek, który ma na swoim koncie złoty i srebrny medal olimpijski, otwarcie mówił o problemach z kontrolowaniem dopingu u rosyjskich sportowców. Jako mało wiarygodne krytykował zarówno rosyjską agencję antydopingową RUSADA, jak władze Międzynarodowej Unii Biathlonu. Jego zdaniem działacze nie podejmowali właściwych reakcji po doniesieniach o możliwości stosowania przez sportowców z Rosji zakazanych środków.

Samuelsson już podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu otrzymywał maile z pogróżkami. – Te tematy (dopingu – red.) budzą we mnie duże emocje, uważam to za ważną kwestię i dlatego trudno było mi siedzieć cicho. Ale jasne, że to nie jest zabawa. W zaszłym tygodniu otrzymałem maile, w których grożono mi śmiercią i podobnymi rzeczami – informował biathlonista.

Wiadomości były anonimowe, pisane po angielsku. Samuelssona wzywano w jednej z nich do zapłacenia trzech bitcoinów w ciągu 24 godzin. Grożono mu, że jeśli nie spełni ultimatum, przyjdzie po niego „szwadron śmierci z Rosji” . Gdy upływał termin płatności, Szwed dostał kolejną wiadomość – z przypomnieniem.

– To nieprzyjemne, zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie ma zaskoczenie, nie wierzę w to zbytnio, ale jest to coś, co powinienem zgłosić, gdy wrócę do Szwecji – mówił dziennikarzom Sebastian Samuelsson.