Podróżował po po świecie w poszukiwaniu opuszczonych miejsc. Teraz chwali się zdjęciami

Romain Veillon w notce biograficznej opublikowanej na swojej stronie podkreśla, że specjalizuje się w „odkrywaniu opuszczonego dziedzictwa na całym świecie” . Odwiedza zamki, fabryki, a nawet kościoły. Następnie nadaje tym miejscom nowe życie. Każde z publikowanych przez niego na Instagramie zdjęć ma swoją historię. Jedną z ostatnich podróży francuski fotograf odbył po Japonii. Stamtąd pochodzą najnowsze fotografie artysty.

Zdjęcia Ell Costi

Przypomnijmy, na początku sierpnia pisaliśmy o Ell Costi, która podróżuje po Japonii i Włoszech w poszukiwaniu lokalizacji dawno zapomnianych przez ludzi. Artystka uwiecznia m.in. porzucone i zniszczone wnętrza domów, pensjonatów czy szpitali. Ostatnio w serwisie boredpanda.com pochwaliła się zdjęciami wykonanymi w środku starego samolotu. Odwiedza także miejsca o charakterze religijnym. Costi, która mieszka we Florencji, kilka lat temu stała się bohaterką lokalnej prasy za sprawą artykułu o porzuconej willi rodem z XIV wieku. – Ta lokalizacja brzmiała jak dobre miejsce do robienia zdjęć, więc postanowiłam pojechać tam i to sprawdzić. Pierwszą rzeczą, którą zapamiętałam, był zapach wilgotnego drewna i przejmująca cisza – powiedziała artystka w rozmowie z atlasobscura.com.

