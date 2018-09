Historyczna decyzja Watykanu. Ogłoszono ją podczas pielgrzymki papieża na Litwę

Papież Franciszek rozpoczął w sobotę pielgrzymkę na Litwę. Ojcu Świętemu towarzyszy rzecznik Watykanu Greg Burke. Jak podaje „The Telegraph”, podczas rozmowy z dziennikarzami ujawniono, że Watykan podpisał tymczasowe porozumienie z Chinami w sprawie nominacji biskupów. Jest to historyczna decyzja, ponieważ oba państwa nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1951 roku. Za właściwe państwo kościelne Państwo Środka uznają Tajwan. Katolicy w Chinach, których jest blisko 12 milionów uznają organizację religijną podległą rządowi, która sama nominuje biskupów, bądź uznają zwierzchność Watykanu, czym narażają się na prześladowania ze strony władz.

Porozumienie, o którym poinformował Watykan, dotyczy właśnie kwestii nominacji biskupów. Dokument został podpisany przez wiceministra spraw zagranicznych Wang Chao i delegację watykańską pod przewodnictwem podsekretarza stanu do spraw stosunków z państwami, Antoine'a Camilleriego. Dotyczy on właśnie nominacji biskupów. Watykan podkreślił, że może się on przyczynić do rozwoju współpracy między krajami i stworzyć warunki do współpracy na poziomie bilateralnym. W myśl nowych zasad kandydatury przyszłych biskupów ma zatwierdzać rząd w Pekinie, po czym nazwiska duchownych zostaną przesłane do Ojca Świętego, który będzie wydawał dekrety o ich mianowaniu. W porozumieniu nie pojawiła się jednak kwestia nawiązania stosunków dyplomatycznych.

