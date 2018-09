Beyonce i Jay-Z ufundowali nastolatce stypendium. Jej reakcja stała się viralem

Jay-Z oraz Beyonce znani są ze swojej działalności charytatywnej. Małżeństwo prowadzi fundację Shawn Carter oraz odpowiada za inicjatywę BeyGood. Jakiś czas temu przekazali ponad milion dolarów na fundusz stypendialny, który stanowi wsparcie dla uczniów z 11 miast na terenie Stanów Zjednoczonych. Nastolatkowie, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce i chcą pójść na studia, ale wywodzą się z ubogich rodzin, otrzymują niezbędne wsparcie finansowe. Taką osobą jest 17-letnia Mikayla Lowry, która kilka dni temu poszła ze znajomymi na koncert.

Zapowiedź DJ Khaleda

W pewnym momencie na scenie pojawił się DJ Khaled. Popularny producent muzyczny miał zapowiedzieć, kto w Phoenix otrzyma wymarzone stypendium od Beyonce i Jay-Z. DJ Khaled na początku podkreślił, że pomoc finansowa czeka na „niezwykłą osobę, która robi różnicę na świecie” . – Ta osoba była członkiem klubu Boys and Girls. Ma średnią 3,7 (4 to najwyższa możliwa średnia w modelu GPA w Stanach Zjednoczonych – przyp. red.). Przyszły biolog morski. Wiceprezydent Keystone i prezes klubu Torch – kontynuował producent. Przyjaciele 17-latki zaczęli mówić: „Czy to Mikayla?”. Imię wyróżnionej nastolatki padło jednak dopiero na sam koniec zapowiedzi.

Lowry była bardzo zaskoczona, co widać na poniższym nagraniu. Podziękowała za wyróżnienie i przyznała, że jest zszokowana. Filmik został udostępniony w wielu mediach. Jak podaje „Mail Online”, 17-latka chce studiować biologię morską. Będzie pierwszą osobą w rodzinie, która pójdzie na uniwersytet. To nie byłoby możliwe bez otrzymanego stypendium, ponieważ jej rodziców nie stać na opłacenie córce nauki.

