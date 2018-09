Wbito mu w głowę 10-centymetrowe ostrze. To efekt pijackiej bójki

Niezwykły przypadek młodego mężczyzny z RPA opisano na łamach „British Medical Journal Case”. 25-latek z Johannesburga wdał się w pijacką bójkę. Kiedy wrócił do domu, rzekomo położył się spać. Przekonywał, że jedynymi odczuwalnymi skutkami starcia był ból brzucha i problem z widzeniem w lewym oku. Mężczyzna nie skarżył się na inne dolegliwości.

25-latek w końcu udał się do szpitala w Germiston, jednak odesłano go do placówki w Soweto, gdzie przeprowadzono dokładne badania. Okazało się, że mężczyzna został dźgnięty w głowę ostrym narzędziem. Trudno uwierzyć, że nie czuł bólu, bowiem zdjęcia rentgenowskie wykazały, że w jego głowie utknęło... 10-centymetrowe ostrze. Pacjent może mówić o ogromnym szczęściu. Przedmiot znalazł się przy lewym oku 25-latka. Szybko podjęto decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanej operacji.

Poszkodowanego w pijackiej bójce wypisano do domu już 2 dni po zabiegu. Lekarzom udało się usunąć całe ostrze znajdujące się w głowie. Mężczyzna wspomina, że wdał się w awanturę pod wpływem alkoholu i nie pamięta momentu, kiedy ktoś trafił go ostrym narzędziem.