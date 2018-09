Królowa Paola doznała udaru mózgu podczas pobytu we Włoszech

81-letnia królowa matka, małżonka króla Alberta II pochodzi z Włoch. Przebywała w swoim rodzinnym kraju, ponieważ świętowała tam swoje urodziny. Jak podaje „The Brussels Times”, królowa Paola źle się poczuła w nocy i stwierdzono u niej udar. Te doniesienia potwierdził publiczny nadawca RTBF. Jeszcze 26 września królowa ma zostać przetransportowana samolotem z Wenecji do Belgii, gdzie przejdzie dokładne badania. Wiadomo jedynie, że życie monarchini nie jest zagrożone.

Jeszcze niedawno media informowały o innych problemach zdrowotnych 81-latki. Podawano, że cierpi m.in. na osteoporozę, a w 2017 roku trafiła do szpitala w wyniku złamania biodra.

Kim jest królowa Paola?

Paola to królowa Belgów o belgijskich i włoskich korzeniach. W 1959 r. poślubiła w Brukseli Alberta Koburga, ówczesnego księcia Liège. W 1993 r. jej mąż został królem, a ona królową Belgów – małżonką króla Belgów. Swoje funkcje oficjalne pełniła do 21 lipca 2013 r., kiedy to król Albert II abdykował na rzecz najstarszego syna.

Czytaj także:

Wnuczka królowej Elżbiety II wyznaje: Poroniłam dwa razy. Czułam się bezradna