Trump oskarżył Chiny o próbę wpłynięcia na wynik wyborów w USA

W ocenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Chiny podejmują działania, które mają na celu wpłynięcie na wynik wyborów cząstkowych do Kongresu, które są planowane na listopad 2018 r. Według ostatnich sondaży Demokraci, którzy są w opozycji do administracji Donalda Trumpa, mają szansę na przejęcie większości w Kongresie.

„Nie chcemy, żeby oni w jakikolwiek sposób mieszali się w nasze wybory”

Przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział podczas swojego wystąpienia podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że Chiny nie chcą, żeby wygrał, ponieważ jest pierwszym w historii prezydentem USA, który rzucił wyzwanie Państwu Środka na polu handlu. – I my to starcie wygrywamy. Wygrywamy na każdym polu. Nie chcemy, żeby oni w jakikolwiek sposób mieszali się w nasze wybory – mówił Donald Trump. Polityk nie wyjaśnił jednak, na jakiej podstawie wyciągnął takie wnioski. Według ekspertów słowa prezydenta mogą mieć związek z wojną o cła, która od jakiegoś czasu toczy się pomiędzy dwoma mocarstwami. W odpowiedzi na te słowa minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział, że „Chiny przez cały czas przestrzegają zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów, ponieważ jest to tradycja chińskiej polityki zagranicznej”.

Trump o Korei

Podczas przemówienia prezydent USA odniósł się również do sprawy sankcji nałożonych na Koreę Północną. Mają one obowiązywać aż do czasu denuklearyzacji. – One muszą być respektowane. Nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek uchybienia w tej kwestii. Jednocześnie wydaje mi się, że uda nam się zawrzeć porozumienie. Kim Dzong Un, którego poznałem i nauczyłem się szanować chce pokoju i pomyślności dla Korei Północnej – stwierdził Trump.