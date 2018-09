Francuski raper nawoływał do zabijania „dzieci białasów” i wieszania ich rodziców

Mało znany francuski raper wywołał oburzenie we Francji. W nagranym przez siebie utworze wzywał wprost do zabijania białych dzieci i wieszania ich rodziców. Do piosenki dołączył też brutalny teledysk, pokazujący torturowanie i zabójstwo mężczyzny. Film został usunięty z Youtube w ciągu dnia od premiery, ale zdążyło go obejrzeć kilka tysięcy osób.

W skandalicznym teledysku obok Conrada wystąpił też kontrowersyjny komik Dieudonne M'bala M'bala, który był już skazywany za antysemityzm. W jednej ze scen teledysku do utworu „Pendez Les Blancs” (Powiesić Białych), obaj mężczyźni kopią białego mężczyznę po głowie i ciągną go po chodniku. Przed wyreżyserowanym powieszeniem swojej ofiary raper mówi: „Pokaż mi, że jesteś czarodziejem, że biali ludzie mają to magiczne DNA”.

W teledysku pojawia się też nawiązanie do filmu „Więzień nienawiści” („American history X”) z Edwardem Nortonem w roli neonazisty. W tym cenionym dziele aktor wybijał zęby swojej czarnoskórej ofierze. Podobnego zabiegu dokonał Nick Conrad. Wzywał też do „zabijania dzieci białasów” i wieszania ich rodziców. Raper usłyszał już zarzuty podsycania nienawiści rasowej i publikowania brutalnego filmu.

