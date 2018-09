Szokujące sceny w cyrku. Tygrys wił się w konwulsjach po skoku przez ogień

Do zdarzenia doszło w trakcie show z udziałem słynnej pary treserów Kariny i Artura Bagdasorowów. W pewnym momencie jeden z tygrysów po wykonaniu skoku przez płonące obręcze upadł na boku areny, dostał konwulsji, a następnie zastygł w bezruchu. – Tygrys dostał ataku zaraz po skoku. Od razu podszedł do niego treser, który zaczął bić go batem. Nie płaćmy już za to okrucieństwo, dajcie spokój zwierzętom, to nie zabawki – komentował jeden z uczestników zdarzenia.

Na nagraniu z incydentu widać, że trener wielokrotnie szturchał zwierzę, a nawet usiłował ściągnąć je za gon z podestu. W końcu na tygrysa wylano wodę. Po trzecim wiadrze zwierzę się ocknęło, ale widać było, że pozostało zdezorientowane. W końcu tygrysa usunięto z areny.

Rosyjskie media podkreślają, że dramat zwierzęcia rozgrywał się na oczach widzów, w tym wielu dzieci. Zawiadomienie w sprawie złego traktowania tygrysa złożyli lokalni dziennikarze. Przedstawiciele cyrku bronią się twierdząc, że ich postępowanie było właściwe, a zwierzęciu nic się nie stało.