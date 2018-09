Zamordowali kobietę i przez 18 lat udawali, że żyje. Wyłudzili ogromną kwotę pieniędzy

19-letnia Margaret Fleming zaginęła pod koniec 1999 roku w szkockiej miejscowości Inverkip. Mimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczych, kobiety nie udało się znaleźć. Tymczasem z ustaleń śledczych wynika, że 58-letni Edward Cairney i jego partnerka 40-letnia Avril Jones w latach 1997-2000 regularnie zamykali nastolatkę w pokoju, obcinali jej włosy i związywali nadgarstki taśmą. Między 18 grudnia a 5 stycznia 2000 roku para mogła zamordować nastolatkę. Przed brytyjskim Ministerstwem Pracy i Emerytur Cairney i Jones udawali, że Fleming żyje, dzięki czemu mogli uzyskać świadczenia.

W sumie wyłudzili w ten sposób blisko 182 tysiące funtów, a więc równowartość około 873 tysięcy złotych. Para popełniła jednak spory błąd. W październiku 2017 roku Cairney i Jones wsiedli do pociągu jadącego z Glasgow do Londynu. Para miała przy sobie około 4 tysięcy funtów oraz kluczyk do skrytki bankowej, co sugeruje, że chcieli zrobić pewne oszczędności i mieć za co uciekać przed policją i prokuraturą. Ich podejrzane zachowanie zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Parze postawiono zarzut morderstwa i wyłudzenia. Sprawa w sądzie potrwa najprawdopodobniej około ośmiu tygodni.