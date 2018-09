Kontrowersyjna broszura w brytyjskiej szkole. Polacy oburzeni

Uczniowie ósmej klasy z Walthamstow Academy w północno-wschodnim Londynie otrzymali broszurę informacyjną, z której wynikało, że migranci, którzy do Wielkiej Brytanii przybyli z innych krajów Unii Europejskiej, szukają tak naprawdę darmowej opieki zdrowotnej oraz szkół z wyższym poziomem. Autor tekstu stwierdził również, że migranci z Polski obciążają służbę zdrowia i pracują na czarno.

Rodzice polskich dzieci uczęszczających do londyńskiej szkoły nie kryją oburzenia. Oskarżyli placówkę o szerzenie nienawiści wobec migrantów i powtarzanie fake newsów. – Skandaliczne jest to, że zaatakowany został tylko jeden naród. A przecież w Wielkiej Brytanii jest mnóstwo migrantów z wielu różnych krajów – tłumaczyła mama jednej z uczennic.

Do dyrekcji Walthamstow Academy trafiło tak wiele skarg, że władze placówki publicznie przeprosiły tych, którzy poczuli się urażeni słowami znajdującymi się w broszurach. Dyrektor Emma Skae powiedziała, że przeprasza z całego serca za to co się stało. – Popełniliśmy ogromny błąd. Jako szkoła powinniśmy uwrażliwiać dzieci na różnorodność, a nie szerzyć nieprawdę i generować niechęć wobec innych – zaznaczyła.

