Ogromna akcja policji w Danii. Zamknięte mosty, wstrzymano promy

Gisele Bundchen wyznaje: Miałam ataki paniki, rozważałam samobójstwo

– Z zewnątrz wszystko może wyglądać na perfekcyjne, ale nie masz pojęcia, co dzieje się naprawdę – mówiła Gisele Bundchen w rozmowie z „People” w związku z promocją swojej książki „Lessons: My Path To A Meaningful Life”. Supermodelka...