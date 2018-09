Obsesyjnie liczyła kalorie i ważyła się po kilka razy dziennie. Teraz pokazuje, jak się zmieniła

Kanał Jen Brett w serwisie YouTube subskrybuje 56 tysięcy internautów, z kolei na Instagramie ma ona ponad 311 tysięcy obserwujących. Regularnie pokazuje swoim fanom kolaże zdjęć przedstawiające ją w 2015 roku, gdy była znacznie chudsza, zestawione ze zdjęciami, które zrobiła w tym roku. Trzeba przyznać, że ciężko poznać, że zdjęcia przedstawiają tę samą osobę.

Brett wyjaśnia, że w szóstej klasie rozwinęły się u niej zaburzenia odżywiania, a podróż do miejsca, w którym jest teraz ze swoją wagą była usłana wzlotami ale też upadkami. Jak ujawnia, tak jak często osoby z anoreksją, „bała się przybrać na wadze” . – Później wszyscy zaczęli ćwiczyć i pomyślałam, że może to będzie pomysł na powrót do zdrowia. Następnie zorientowałam się, że częścią tego procesu musi być jedzenie i przybieranie na wadze – tłumaczy.