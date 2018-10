Brutalne starcia z policją w Barcelonie. Manifestowali zwolennicy niepodległości Katalonii

Manifestanci obrzucali się kolorowym pyłem w stylu ceremonii Holi. Demonstracja była nielegalna i odbyła się w miejscu planowanego zgromadzenia, mającego na celu wyrażenie poparcia dla służb federalnych. Policjanci rozproszyli zgromadzonych przy użyciu służbowych pałek. – Wzywam do spokoju, ponieważ to miasto zawsze dawało możliwość do korzystania ze swoich praw i wolności słowa – powiedziała burmistrz Barcelony Ada Colau dla Catalunya Radio.

Jak podaje Fox News, w sobotę odbywały się też demonstracje przeciwników niepodległości, którzy przeszli ulicami miasta z wyrazami wsparcia dla hiszpańskich policjantów. Mundurowi domagają się bowiem podwyżek płac. Z kolei zwolennicy niepodległości Katalonii przekonują, że funkcjonariusze podczas zorganizowanego w ubiegłym roku referendum używali nadmiernej siły wobec manifestantów.

Przypomnijmy, że referendum niepodległościowe, które odbyło się 1 października 2017 r. zorganizowały katalońskie władze. Rząd w Madrycie uznał głosowanie za nielegalne.

