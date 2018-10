Zabójcza rycyna w kopercie do prezydenta Trumpa? Podobne wysłano do Pentagonu

Śmiertelnie trująca rycyna jest około sześć tysięcy razy bardziej zabójcza niż cyjanek. Jej toksyczność porównywalna jest z sarinem. Śmiertelna dawka dla ludzi to już 0,2 grama. Rycyna wywołuje gwałtowne wymioty i biegunkę, a także silne przekrwienie układu pokarmowego i nerek. Nie ma na nią antidotum.

Według amerykańskich ekspertów to właśnie tę substancję wysłano w kopercie zaadresowanej do Donalda Trumpa. Prezydent nie odebrał jednak przesyłki, nie dotarła nawet do Białego Domu. Została zatrzymana w specjalnym biurze kontrolującym wszystkie paczki i listy do prezydenta.

W podobny sposób zatrzymano dwa inne podejrzane listy, których adresatami byli sekretarz obrony James Mattis oraz admirał John Richardson. Choć nie przeprowadzono jeszcze szczegółowych badań laboratoryjnych, Pentagon podejrzewa, że w tych przypadkach chodzi również o rycynę. Nazwa tej substancji pojawia się w oświadczeniu armii USA.

