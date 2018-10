Ważna wizyta Harry'ego i Meghan. Po raz pierwszy pojawili się w Sussex

Hrabstwo Sussex leży około 80 kilometrów na południe od Londynu. Tytuł powiązany z historyczną nazwą królestwa Elżbieta II przyznała swojemu wnukowi Harry'emu, oraz poślubionej przez niego w maju Meghan Markle. Chociaż nazwa ta ciągle przewija się w przekazach medialnych i nieodłącznie towarzyszy parze książęcej, to od czasu ślubu w maju, Harry i Meghan nie odbyli jeszcze oficjalnej wizyty do hrabstwa. Zmieniło się to w środę, a pierwszym miastem, jakie odwiedziła para, było Chichester.

Plan wizyty

Jak podaje „People”, Harry i Meghan zostali najpierw powitani przez grupę dzieci ze szkoły Westbourne House School. Uczniowie wręczyli parze książęcej przewodnik po Sussex. Księżna była najwyraźniej zachwycona prezentem, ponieważ podziękowała młodym sympatykom rodziny królewskiej i powiedziała, że podarunek jest „świetny”. – Dziękuję, to przyda się przy następnej wizycie – powiedziała Meghan.

Po wizycie w Chichester, para książęca uda się do Bognor Regis. Tam Harry i Meghan uroczyście otworzą uczelnię University of Chichester's Engineering and Digital Technology Park. Później odwiedzą jeszcze Brighton i Hove. W planie mają także spotkanie z wolontariuszami, personelem oraz podopiecznymi organizacji Survivors' Network, która wspiera ofiary nadużyć seksualnych.

