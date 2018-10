Złodzieje okradli winnicę. Profesjonalną maszyną zebrali ponad 1,5 tony owoców

Informację o kradzieży, do której doszło na terenie winnicy na obrzeżach miejscowości Deidesheim opublikował portal rheinpfalz.de. Z kolei BBC podaje, że złodzieje „ruszyli w pole pełne winogron, prowadząc profesjonalną maszynę do zbioru owoców”. Wartość skradzionych owoców oszacowano na 8 tys. euro. Chodzi o 1,6 tony białych winogron używanych do produkcji wina Riesling. Policjanci zachodzą w głowę, jak przestępcy mogli pozostać niezauważeni. Winnica nie znajduje się bowiem na peryferiach, tylko tuż obok parkingu dużego supermarketu. Śledczy apelują, by przekazywać wszystkie informacje, mogące pozwolić na ustalenie sprawców kradzieży.

BBC przypomina, że do podobnych incydentów dochodziło już we Francji, gdzie między producentami win jest duża konkurencja. Złodzieje często wybierają najlepsze uprawy i czekają do momentu, aż owoce będą najlepszej jakości. Przestępcy często mają dostęp do specjalnego sprzętu, który ułatwia im zbiór ogromnych ilości winogron.

Winiarze z Deisdesheim mogliby wzorować się na tych z francuskiej miejscowości Soultz-Haut-Rhin, gdzie lokalni wytwórcy zauważyli znaczny spadek podobnych zdarzeń. Wszystko dzięki specjalnym patrolom konnym, które obserwują sytuację na polach uprawnych.