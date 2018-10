Brytyjka zmarła po brazylijskim liftingu pośladków. Eksperci ostrzegają przed skutkami zabiegu

Brytyjskie Stowarzyszenie Estetycznych Chirurgów Plastycznych (Baaps) ostrzega, że brazylijski lifting pośladków to najniebezpieczniejsza procedura kosmetyczna, która została spopularyzowana przez celebrytów. Lekarze alarmują, ze wielu ludzi naraża się na dodatkowe wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ szukają jak najtańszych ofert, często w innych krajach.

Jak podaje BBC, w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii odnotowano drugi śmiertelny przypadek, który jest efektem poddania się brazylijskiemu liftingowi.

Czym jest brazylijski lifting?

Brazylijski lifting, w skrócie BBL polega na pobraniu tłuszczu z jednej części ciała i wstrzykiwaniu go w pośladki. Specjaliści podkreślają, że jest to bardzo niebezpieczna procedura kosmetyczna, ponieważ istnieje duże ryzyko wstrzyknięcia tłuszczu do dużych żył, którymi może on zawędrować m.in. do serca. BBC publikuje szokujące relacje pacjentek, u których cała procedura zakończyła się niepowodzeniem. 23-letnia kobieta z Walii przyznała, że na jej ciele pozostały trwałe blizny, a tłuszcz „wyciekał przez otwarte rany w pośladkach”.

„Brazilian butt lift” zyskał popularność na całym świecie, głównie dzięki celebrytkom, które zdecydowały się na ten zabieg.

