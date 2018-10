Producent sprzedawał wadliwe testy ciążowe. Wszystkie wskazywały pozytywny wynik

Jak podaje „The Independent”, decyzję o wycofaniu jednej partii testów ciążowych ogłosił przedstawiciel firmy Guangzhou Wondfo Biotech. Jest to przedsiębiorstwo odpowiedzialne za produkcję testów Clear & Simple. Okazało się, że część produktów pokazywała fałszywe wyniki i wprowadzała klientki w błąd. Z oficjalnych danych wynika, że na terenie Wielkiej Brytanii dystrybuowano ponad 58 tys. wadliwych testów ciążowych.

Zawsze pozytywny wynik

Kobiety, które chciały za pomocą testu przekonać się, czy są w ciąży, zawsze otrzymywały pozytywny wynik. Działo się to nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie spodziewały się dziecka. Z obrotu wycofano serię o numerze DM10220170710E z terminem ważności do stycznia 2020 roku. Klientki, które zakupiły wadliwy test ciążowy są proszone o zwrot produktu do apteki. Jeśli nie mają pewności, czy są w ciąży zachęca się je także do wizyty u lekarza lub zakupienia produktu z niewadliwej serii.

