Holenderski sąd wstrzymał ekstradycję Polaków z powodu reform w sądownictwie

Jak podaje RMF FM, sprawa dotyczy trzech Polaków, którzy są zamieszani w handel narkotykami. Sąd w Amsterdamie wstrzymał ich ekstradycję i wysłał pytania do sądów w Poznaniu, Warszawie i Gliwicach. Według portalu informacyjnego holenderskich sądów de Rechtspraak chodzi o jednego Polaka, który był zamieszany w handel narkotykami oraz handel ludźmi. „Sąd stwierdził, że ostatnie zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości mogą zagrozić niezależności sądownictwa w Polsce, a co za tym idzie, mogą one mieć wpływ na podstawowe prawo oskarżonego w sprawiedliwym procesie” – napisano w komunikacie.

Sąd w Amsterdamie powołał się na orzeczenie TSUE z marca tego roku, z którego wynika, że istnienie rzeczywistego ryzyka narażenia osoby wskazanej w europejskim nakazie aresztowania na naruszenie jej prawa podstawowego do niezawisłego sądu i przez to do rzetelnego procesu sądowego, może może być dla sądu wyjątkowo podstawą do wstrzymania wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Kilka dni temu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wpłynęło pismo, w którym hiszpański Centralny Sąd Śledczy pyta o niezależność, nieusuwalność i zasady możliwej odpowiedzialności dyscyplinarnej jego sędziów. Od odpowiedzi na te pytania uzależniono decyzję o wydaniu Polsce poszukiwanego listem gończym obywatela Hiszpanii. Podobnie postąpił wcześniej również sąd w Irlandii.

