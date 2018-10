8-latka okrzyknięta „królową Szwecji”. Dokonała znaleziska liczącego około 1,5 tys. lat

Dziewczynka odnalazła pradawny artefakt bawiąc się latem nad jeziorem Vidostern na południu kraju, w pobliżu domu, w którym spędzała wakacje. Eksperci z lokalnego muzeum Jönköpings läns szacują, że miecz może mieć około 1,5 tys. lat.

– Podniosłam go i zamierzałam ponownie upuścić go do wody, jednak miał rączkę, a później zobaczyłam, że jest trochę spiczasty na końcu i cały zardzewiały. Uniosłam go w górę i zawołałam: „Tato, znalazłam miecz!” – opowiedziała 8-latka w rozmowie z „The Local” .

Miejscowi żartują, że odkrycie uczyniło z 8-latki „królową Szwecji” . Nawiązuje to do legend arturiańskich i miecza zwanego Excalibur. Otrzymać miał go Król Artur od Pani Jeziora po tym, jak złamał poprzedni „Miecz z Kamienia” . Broń ta miała być wieczna, a jej pochwa miała tę właściwość, że noszącemu nie zagrażały żadne rany.

Mikael Nordstrom, ekspert z Muzeum Jönköpings läns opisał, że miecz ma około 85 centymetrów długości i zachowało się drewno oraz metal, z którego został stworzony.