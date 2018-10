Zyzuś tłuścioch zagraża uczniom. Zamknięto cztery szkoły

Choć nazwa na to nie wskazuje, zyzuś tłuścioch może wprowadzić wiele zamieszania. Gatunek nazywany także fałszywą czarną wdową ze względu na podobieństwo do popularnych wdów, jest najgroźniejszym przedstawicielem pająków spośród wszystkich występujących w Wielkiej Brytanii.

Szkoły zamknięte, służby działają

Inwazja stawonogów we wschodniej części Londynu zmusiła w środę dyrekcję czterech szkół do zamknięcia placówek. Budynki znajdują się w promieniu około 3 kilometrów od siebie. W ich pobliżu już jest prowadzona fumigacja, czyli zwalczanie szkodników przy użyciu substancji chemicznych w formie gazu lub dymu.

Przedstawiciele instytucji edukacyjnych w rozmowie z BBC poinformowali, że pająki po raz pierwszy zauważono we wtorek. Chociaż ich jad nie jest śmiertelny, to może powodować bolesne swędzenie. Fałszywe czarne wdowy wprawdzie atakują ludzi, ale jedynie wówczas, gdy są sprowokowane. Już teraz wiadomo, że jedna ze szkół będzie zamknięta do 29 października. Pozostałe placówki wciąż czekają na efekty pracy odpowiednich służb.