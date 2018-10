Chciała uprawiać wrestling, kibice ją wyśmiali. Została więc mistrzynią fitnessu

Historię 29-letniej Hattie Boydle przedstawił portal 9news.com.au. Jeszcze dwa lata temu pochodząca z Australii kobieta postanowiła, że spróbuje swoich sił we wrestlingu. Połączenie sportów walki ze swego rodzaju spektaklem to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również psychiczny. Zgromadzeni na hali widzowie często żywiołowo reagują na to, co dzieje się na ringu. Przekonała się o tym Boydle, która po kilku walkach zakończyła karierę.

„To było takie przerażające”

29-latka od dzieciństwa marzyła o karierze we wrestlingu. Postanowiła więc wyjechać do Stanów Zjednoczonych, by tam walczyć z najlepszymi. W 2016 roku otrzymała szansę debiutu podczas gali organizowanej w mieście Columbus, w stanie Ohio. Już podczas schodzenia rampą na ring, myślała o powrocie do szatni. – Wyszłam na scenę i nie zdążyłam jeszcze nic zrobić. Zostałam wygwizdana przez tłum. Nie mieli pojęcia, kim jestem i nie byłam według nich zabawna. To było takie przerażające – powiedziała w rozmowie z mediami.

Zawodniczka udowodniła swoją wartość na ringu, prezentując się z dobrej strony. Organizatorzy zaprosili ją na kolejne walki. Choć wrestling i towarzysząca mu atmosfera ostatecznie nie przypadły jej do gustu, wspomina to jako trudne, aczkolwiek cenne doświadczenie. Postanowiła jednak rozwijać się w dziedzinie, w której sportowcy nie muszą sprostać oczekiwaniom publiczności. Stała się cenioną zawodniczką fitness, zdobywając tytuły mistrzowskie w konkursach organizowanych na całym świecie. Dwa lata temu została mistrzynią globu w zawodach Pro Fitness Model. Na Instagramie obserwuje ją ponad 470 tys. użytkowników.