Tajemnicze wzory na plażach wzbudzają zainteresowanie. Za wszystkim stoi jeden człowiek

Niezwykłymi pracami malarza z Walii zainteresowała się stacja CNN, która postanowiła opisać, w jaki sposób Marc Treanor wciela swoje niezwykłe pomysły w życie. Artysta inspiruje się kształtami, które często pojawiają się na polach kukurydzy czy pszenicy. Treanor komponuje wzory na mokrym piasku. Kiedy kończy, tylko przez krótki czas może podziwiać efekty własnej twórczości, ponieważ tę niecodzienną sztukę szybko pochłaniają fale. Marc twierdzi, że to także część procesu twórczego. – To łączy się z całą pracą i faktem, że wzór jest nietrwały, tymczasowy – wyjaśnia w rozmowie z CNN Travel.

Najpierw projekt, potem grabie i piasek

Na szczęście artysta nie zostawia swojej twórczości tylko dla siebie i zwykle znajduje chwilę, by uwiecznić ją na zdjęciach czy nagraniach. Dzięki temu, każdy może zobaczyć, co powstaje na wybrzeżu Pembrokeshire. Treanor postanowił wyjaśnić, jak krok po kroku tworzy tajemnicze wzory. Na początku szkicuje projekt w domu, na papierze. Dopiero potem udaje się na plażę, łapie za grabie i przystępuje do tworzenia. Najbardziej magiczny jest dla Marca ostatni etap związany z tworzeniem. – To rodzaj kontemplacyjnej strony. Trzeba znaleźć sobie dobry punkt widokowy. Można wejść na klif, spojrzeć na plażę i podziwiać, jak wzór jest pochłaniany przez morze – opowiada.

Marzy mu się Tajlandia

Sztuka Marca nie przechodzi bez echa. Dzięki kształtom tworzonym na plaży zgłaszają się do niego ludzie z własnymi projektami i propozycjami współpracy. Sam artysta jest dumny, że jego praca pomaga zaprezentować piękno walijskiego wybrzeża. Przyznaje też, że jego marzeniem jest rysunek na piasku w Południowej Afryce, zachodnim wybrzeżu USA czy w Tajlandii.