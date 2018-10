Aktor zamieścił zdjęcie nagiej Melanii Trump. Wywołał ostrą dyskusję

– Chciałabym, żeby ludzie skupili się na tym, co robię, a nie na tym, co noszę – tak Melania Trump skomentowała kontrowersje wokół jej ubioru w trakcie wizyty w Kenii. Pierwsza Dama podczas odwiedzin w parku narodowym w Nairobi założyła kapelusz w stylu kolonialnym, co wywołało liczne komentarze. Żonie prezydenta zarzucono brak wyczucia i wrażliwości na historię miejsca, które odwiedza.

Melania Trump w Afryce. Jej kapelusz wywołał kontrowersje

Słowa Pierwszej Damy zacytował w swoim tweecie Chris Meloni. Aktor i reżyser zilustrował je zdjęciem nagiej Melanii Trump. Fotografia pochodzi z sesji wykonanej w 1995 roku dla Max Magazine. Pochodząca ze Słowenii przyszła żona prezydenta USA była wówczas początkującą modelką i pozowała pod pseudonimem Melania Knauss.